Tlemcen : Plaidoyer pour une utilisation rationnelle de l’énergie

Réagissez

«La forte consommation d’électricité enregistrée chaque été nécessite le renforcement des moyens de production et de transport de cette énergie indispensable à notre mode de vie.

Au moment des grandes chaleurs, les appareils de conditionnement de l’air fonctionnent à plein régime, ce qui affaiblit considérablement les capacités de production, d’où la fréquence des coupures. Pour répondre à la forte demande en électricité toujours croissante des citoyens et assurer un bon passage de l’été 2018, la SDO Tlemcen a investi quelque 250 millions de dinars pour renforcer la distribution de l’énergie électrique», a déclaré Dammouche Mohamed Amine, le directeur de la SDO Tlemcen, lors d’un point de presse organisé au siège de la direction. L’investissement a concerné le renforcement des réseaux par la réalisation de 15 nouveaux postes transformateurs et la réhabilitation de 43 km de lignes de moyenne et basse tension. Par ailleurs, un dispositif de veille a été mis en place. Des équipes de permanence et d’intervention sont mobilisées à travers les 6 districts. «Aussi, durant le mois de jeûne, des équipes de surveillance assurent H/24 le bon fonctionnement des installations de distribution d’eau potable et les travaux de réfection prévus sur le réseau électrique sont suspendus».