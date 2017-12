Tlemcen : Ouverture du Salon du livre

Réagissez

Il est programmé des ventes-dédicaces, notamment de Abdeldjalil Mostefaoui, Abdelkader Zitouni, Ahmed Taleb, Hocine Allam et aussi Hmida Ayachi, qui organisera une composition textuelle (Le labyrinthe).

Figureront aussi au programme des ateliers de lecture pour enfants et une conférence sur la réalité de la nouvelle en Algérie. Rachid Boudjedra animera une conférence-débat sur un demi-siècle d’écriture, précédée d’une vente-dédicace de ses livres, dont Les contrebandiers de l’histoire, le pamphlet qui a suscité une large polémique dans la presse et les réseaux sociaux. L’auteur Mohamed Benziane dissertera sur son expérience littéraire, et, en fin d’après-midi, des soirées poétiques présentées par des aèdes de la wilaya de Tlemcen. Cependant, en faisant un tour d’horizon dans ce Salon, l’on remarque l’absence criante des dernières parutions des auteurs algériens, notamment Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Boualem Sansal et Abdelwahab Benmansour. Mais, il semble, selon les organisateurs, que le Salon atteindra sa vitesse de croisière à partir du troisième jour, avec l’arrivage des nouveaux livres. Il est à noter qu’au premier jour, l’affluence a été moyenne en raison, peut-être, des intempéries.