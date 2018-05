Tlemcen : Ouverture de quatre marchés

Réagissez

A l’occasion de l’ouverture du marché spécifique du Ramadhan, organisé au Carex d’El Koudia, en présence du wali, la direction du commerce a opté, cette année, pour l’ouverture de quatre espaces commerciaux à Maghnia, Ghazaouet, Sebdou et Tlemcen.

Au Carex d’El Koudia, où se trouve le plus important marché spécifique du Ramadhan, plus d’une soixantaine d’exposants, producteurs, grossistes et dépositaires proposent leurs produits locaux de très bonne qualité à des prix abordables, largement à la portée de la bourse moyenne. Dans ce marché, qui a connu, dès son ouverture, lundi matin, un important engouement, on trouve tous les produits de première nécessité et de large consommation à des prix accessibles pour le consommateur.

C’est d’ailleurs l’objectif de la direction du commerce à l’origine de cette initiative, comme l’avait souligné le directeur du commerce, Helaïli Amar. «Généralement, durant le mois de Ramadhan, nous constatons un rush sur les marchés, ce qui engendre une forte tension sur certains produits alimentaires de large consommation. L’organisation de ces espaces commerciaux a pour objet principal de veiller à la stabilité des prix des produits de large consommation et de contrecarrer toute manœuvre spéculative visant les produits de forte demande. Au niveau de ces marchés spécifiques, les consommateurs achètent directement chez le producteur ou le grossiste», a souligné le directeur du commerce.

En outre, toujours dans le cadre de la lutte contre cette agression du pouvoir d’achat des citoyens, notamment en cette période du mois de Ramadhan, la DCP multiplie ses opérations de contrôle et de répression de la fraude. A cet effet, indique le directeur du commerce, 212 agents de la DCP répartis en 106 brigades veilleront, durant tout le mois de Ramadhan de jour comme de nuit et même les week-ends, à la sécurité des consommateurs d’un point de vue de la qualité et de l’hygiène. 62 brigades s’emploieront au contrôle des pratiques commerciales, alors que les 44 autres se consacreront au contrôle de la qualité des produits proposés aux consommateurs. Aussi, le coup d’envoi de la caravane «Mangez sain, gaspillez moins» a été donné. Cette caravane sillonnera le territoire de la wilaya pour sensibiliser sur le gaspillage des produits alimentaires.