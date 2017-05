Tlemcen : Lila Borsali en concert

Réagissez

La musicienne et interprète de l’andalou, Lila Borsali, se produira, ce vendredi, au palais de la culture Abdelkrim Dali d’Imama à 19h, pour présenter, pour la première fois, son spectacle Il était une fois… à Grenade.

Après une tournée en France et à Alger, l’artiste, auteur de quatre albums, reconquiert sa ville pour nous retremper dans les contes de l’Alhambra et les chants andalous. Elle nous confiait dans un entretien, juste après la sortie de son dernier opus il y a quelques mois: «Chanter Grenade est un vieux rêve qui a commencé à germer pendant mon voyage en Andalousie, où j’avais visité les trois villes historiques, Séville, Cordoue et Grenade. Mais le déclic est venu après l’écoute d’une chanson de Carlos Cano, tirée de son album Cronicas Granadinas, relatant la douleur des Maures lorsqu’ils ont dû quitter Grenade.

Cela a provoqué en moi l’envie de faire un autre Il était une fois, mais qui ne parlerait que de cette ville qui a tant à raconter.» et de préciser «que ce spectacle n’est nullement à caractère historique, mais plutôt un voyage entre réalité et imaginaire». Lui rappelant son dernier album, Nouba Housn Es-Selim, en hommage à son défunt époux et à ses parents, en fait, comme elle nous le dira, un hommage à tous les époux et les parents, est une poésie et comme telle «n’est jamais que métaphore quand on parle de soi, on est toujours dans une sorte de généralisation qui fait que tout le monde peut se reconnaître dans les mots déployés. Oui, effectivement, c’est un hommage à l’amour, à l’amitié, à l’affection, à la tendresse et tout ce qui peut réunir les êtres humains».