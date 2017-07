Tlemcen : «Liberté aux expressions multiples» à l’Institut français

Réagissez

L’Institut français organise pendant quatre jours «Liberté aux expressions multiples» tous les soirs à 18h. Des journées culturelles comprenant un programme riche (cinéma, théâtre, poésie, musique, peinture, photos…).

«Le public, pendant ces 4 jours, aura la possibilité, dans un voyage initiatique, de s’approprier une trace : sa trace… nous ferons jouer votre imaginaire au fur et à mesure...resurgir des traces, des histoires… dans un temps...ré-enchanter par l’invisible qui devient visible...peupler d’émotions et d’histoires, du théâtre, de la vie...», révèle Kamel Samir Rahmoun, assistant culturel.

Et d’ajouter : «Par liberté d’expression, on entend souvent ‘‘liberté de parole’’, l’Institut français de Tlemcen vous invite à découvrir la liberté aux expressions multiples avec l’exposition photo ‘‘ça va waka’’ de Nassim Rouchiche, une exposition fusionnant musique, dessin, photographie et poésie sous la direction de la compagnie Mangano Massip…

Nous emmenant à regarder le monde avec les oreilles et l’écouter avec les yeux, cherchant à vivre les moindres détails.» Outre l’exposition photo, les peintures de Noureddine Benahmed, les interventions photographiques de Houari Bouchenak Khelladi et les belles compositions réalisées par Khalil Baba Ahmed et François Maugrenier, inspirées des textes proposés par l’association la Grande Maison et de la Cie Mangano Massip, accompagnées par Ani Azur, Virgile Lechevalier, Guillaume Hubert, c’est la projection d’un film d’animation, La jeune fille sans main, un film lumineux et passionnant. «Au-delà de sa beauté méditative à couper le souffle, on se trouve emportés avec une liberté et une poésie étonnantes…Un film qui donne le sens à l’essence même de cette liberté d’expression», explique encore M. Rahmoun.