Tlemcen : Les médecins résidents ne décolèrent pas

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le comité des médecins résidents de Tlemcen indique: «A l’issue de quatre semaines de grève bi-hebdomadaire, nous, résidents du CHU de Tlemcen, en l’absence de réaction de la tutelle, avons recouru à une grève illimitée à partir du 24 décembre dans l’attente de propositions concrètes.

Ceci a fait aboutir à une réunion qui a regroupé, le 27 décembre, nos représentants nationaux du collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) et des représentants de la tutelle. Le résultat de cette réunion que nos représentants ont subie dans un climat de mépris et d’intimidation, a été décevant, car durant celle-ci, qui n’a duré que 15 mn, la parole n’a pas été donnée à nos représentants et, pour au final, mise à part celle relative aux œuvres sociales, aucune de nos revendications n’a abouti.» Selon le même document, une réunion locale regroupant les membres du bureau local de Tlemcen et les délégués des différents services a été tenue le 28 décembre au niveau de la bibliothèque du CHU de Tlemcen.

Durant celle-ci, plusieurs points ont été débattus et des décisions ont été prises, dont le maintien de la grève illimitée jusqu’à la satisfaction de toutes les revendications, assurer le service minimum au niveau de chaque service et le soutien inconditionnel du bureau national de la Camra. Pour rappel, les médecins résidents revendiquent l’abrogation du caractère obligatoire du service civil, les mêmes droits que les autres citoyens vis-à-vis du service militaire, le droit aux œuvres sociales comme l’ensemble des autres travailleurs de l’hôpital, l’amélioration de conditions de travail et l’amélioration de la formation scientifique.