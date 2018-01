Tlemcen : Les exportateurs pénalisés

Réagissez

La loi de finances 2018, discutée par la Chambre de commerce et d’industrie la Tafna (CCI), en présence d’élus et d’experts, a accentué la colère et l’inquiétude des opérateurs économiques.

C’est précisément l’article 6 qui, selon ces derniers, «nous enlève toute envie d’investir et de contribuer positivement à notre économie nationale». Abdelhak Boublenza, exportateur et président de la CCI, parlant en connaissance de cause, dira, amer : «A titre d’exemple, nous exportateurs, sommes contraints de payer la TVA, des droits de douane dans les transports terrestres, aériens, maritimes, ainsi que des agios bancaires.» Des charges qui, curieusement, ne sont pas imposées aux usines de montage de voitures, selon M. Boublenza, toujours.

Et d’étayer ces deux poids, deux mesures, par des chiffres : «Si l’on estime à 1,5 milliard de dollars d’importation de voitures en kits, cela ferait un manque à gagner de 70 milliards de dinars au Trésor public.» Sans vraiment convaincre les investisseurs et autres opérateurs économiques, des cadres de la direction générale des impôts ont tenté d’apaiser la tension et la colère à peine contenues parmi l’assistance, avec des arguments quasiment incompréhensibles.

«la loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale et les acquis sociaux du citoyen». Une explication «littéraire» qui a plus irrité que rassuré les présents. «En guise de vraies réformes pour sortir notre pays de la léthargie, cette loi de finances nous étouffe et ne garantit pas un meilleur avenir économique à notre pays», estime M. Omari, économiste.