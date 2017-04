Tlemcen : Les étudiants misent sur la communication

Réagissez

Composé de 20 étudiants en informatique, le Geek club Tlemcen (personnes passionnées d’informatique) aura le privilège d’organiser, pour la première fois, à l’ouest du pays un TEDx, autrement dit «avoir tendance à faire quelque chose» d’utile, d’intéressant… Au programme, un thème majeur : «Le changement, un premier pas vers l’avant et le succès et ses obstacles.» Lors de cette rencontre, les organisateurs s’appuieront sur les moyens de communication, comme Facebook, Instagram, articles de journaux, radio, etc. Le jeune président du club, Ali Sari, indique : «Notre collectif a des objectifs scientifiques et culturels. Nous visons la formation dans ce sens, pas uniquement pour les étudiants, mais pour tous les passionnés de l’informatique. On veut changer les choses, encourager la communication et promouvoir l’informatique, un outil indispensable». Dans un souci de vulgarisation du programme TEDx, M. Sari explique : «Le programme en question est conçu pour aider les communautés, les organisations et les individus à susciter la conversation et la connexion.» L’événement qui aura lieu le 29 avril, se tiendra à l’hôtel Renaissance sauf changement de dernière minute.