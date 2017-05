Réagissez

Les chantiers de construction de logements sociaux locatifs à travers la wilaya ont fait l’objet d’une visite de travail et d’inspection effectuée par le wali, et ce, afin de s’enquérir sur place de l’état d’avancement des travaux.

A Sidi Ahmed, daïra de Remchi, le wali s’est montré insatisfait des travaux de réalisation du projet de construction de 500 logements, qui connaît une faible cadence. Sur place, le chef de l’exécutif a sommé l’entreprise réalisatrice de ce projet, en l’occurrence la chinoise CCBIX, d’accélérer le rythme des travaux et de respecter les délais.

Le wali a exprimé aussi son mécontentement quant à la qualité des travaux de plomberie, qui présentent des défauts et qui ne sont pas conformes aux normes. Le constat est identique à Chetouane, où le chantier de construction de 1000 logements confié à la même entreprise chinoise connaît un retard sensiblement constatable.

Par ailleurs, à Mansourah, le rythme des travaux de réalisation de deux projets de construction de 550 et 1000 logements sociaux locatifs connaît une bonne cadence. Le taux d’avancement global des travaux confiés à une autre société chinoise, la CESEC, est estimé à 97%. Les travaux d’aménagement extérieur et le raccordement des bâtiments aux réseaux (assainissement, AEP et gaz de ville) seront entrepris incessamment. Au terme de cette visite, le wali a insisté sur la nécessité de rattraper les retards accumulés afin de pouvoir réceptionner tous ces logements dans les délais impartis.