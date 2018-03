Tlemcen : Le théâtre à l’honneur

Réagissez

Le palais de la culture Abdelkrim Dali abrite, depuis dimanche, une semaine dédiée au théâtre, organisée par l’association Nefaa. Au cours de cette semaine consacrée à la promotion du théâtre, une formation sur la dramaturgie et l’écriture théâtrale sera organisée au profit de 25 jeunes amateurs du 4ème art.

La formation portera sur les principes fondamentaux de la dramaturgie et sera assurée par des spécialistes, dont Abdelkrim Belahrazem, Dr Abdelkrim Benaïssa, président de l’association initiatrice de cet évènement, Ahmed Goual de l’université de Mascara et Talbi Ali du théâtre de Mechria. Parallèlement à cette formation de haut niveau, qui permettra aux jeunes de s’initier dans leur domaine de prédilection, cette semaine sera rehaussée par des présentations théâtrales au profit d’adultes et enfants et par une riche exposition sur les moyens théâtraux.