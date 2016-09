Tlemcen : Le téléphérique toujours à l’arrêt

Réagissez

Le téléphérique de Tlemcen

Voilà déjà plus d’une année que le téléphérique de Tlemcen, qui relie le centre-ville au plateau Lalla Setti, est à l’arrêt à cause d’une panne technique. La direction des transports a décidé de commander un nouvel équipement de Suisse en vue de le relancer. Mais le temps passe et rien n’a été fait.

Le 3 avril 2009 on avait annoncé, en grande pompe, l’entrée en fonction du téléphérique reliant en moins de sept minutes le plateau Lalla Setti (800 mètres d’altitude) et le grand bassin Mbedda (centre-ville), avec une «escale» sur le boulevard de l’ALN. Un projet d’envergure englobant 12 pylônes et 17 cabines de 15 places qui a coûté près de 120 milliards de centimes. Le responsable de la direction des Transports de la wilaya avait indiqué à l’époque que «ce projet répond à une utilité publique tendant à répondre aux besoins des flux de voyageurs induits par le développement important en matière de réalisation des équipements sociaux, culturels et récréatifs que connaît le plateau de Lalla Setti et met fin aux difficultés tant ressenties par les habitants du quartier Attar quant à leurs déplacements vers le centre-ville».

Dans cette euphorie démesurée, il ne fallait pas, toutefois, trop crier joie. Le téléphérique, réalisé par l’entreprise suisse Garavantas, sans crier gare, commençait à faire des siennes en tombant en panne épisodiquement avant de s’immobiliser carrément en juillet 2015. La cause, selon un ingénieur, est «le câblage métallique qui supporte les cabines pour leur transbordement électrique vers le plateau de Lalla Setti, doit être totalement changé, sa durée de vie (6 ans) étant arrivée à terme». Selon nos informations, pour des raisons de sécurité, la direction des transports a décidé de «commander un nouvel équipement de Suisse qui doit être livré au port de Ghazaouet». Une décision prise il y a plus d’une année. Actuellement, ce moyen de locomotion n’est plus au service des Tlemcéniens.