Tlemcen : Le téléphérique sera remis en service en 2018

Vue sur le téléphérique de Tlemcen

Réalisé par l’entreprise suisse Garavantas, le téléphérique est mis en service en grande pompe le 3 avril 2009. Il fera des siennes en tombant en panne épisodiquement, avant de s’immobiliser totalement en 2015.

Lundi dernier, le directeur des transports a déclaré que le téléphérique, qui fait l’objet de travaux de rénovation et de maintenance, sera remis en service au début de 2018. Lancés depuis cinq mois, des travaux ayant nécessité une enveloppe de un milliard de dinars, dans le cadre du partenariat algérien avec une société française qui a déjà exercé au projet du Métro d’Alger, portent sur la «maintenance des câbles dont la durée d’utilisation a expiré, ainsi que sur la rénovation des cabines en termes de taille et de capacité d’accueil, en plus de l’installation de 11 poteaux», selon la même source. Ce moyen de locomotion relie en moins de sept minutes le plateau Lalla Setti (800 mètres d’altitude) et le grand bassin Mbedda (centre-ville), avec une escale sur le boulevard de l’ALN.

Un projet d’envergure englobant 12 pylônes et 17 cabines de 15 places, qui a coûté près de 120 milliards de centimes.

Ce téléphérique, qui répond à une «utilité publique tendant à répondre aux besoins des flux de voyageurs induits par le développement important en matière de réalisation des équipements sociaux, culturels et récréatifs que connaît le plateau de Lalla Setti», dit-on, transportait, avant son arrêt, plus de 1,1 million de passagers par an.