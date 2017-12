Tlemcen : Le phénomène des enlèvements d’enfants en débat

Réagissez

La corporation de la presse a été associée, pour la première fois, à une rencontre sur le kidnapping d’enfants, tenue mercredi après-midi au siège du tribunal de Tlemcen et animée par le procureur de la République, Kaoubi Belahouel.

Face à un parterre composé d’officiers de la Sûreté nationale, de la gendarmerie et des représentants de sociétés de téléphonie mobile, le procureur a abordé la loi sur la protection de l’enfance qui comprend 150 articles et 6 chapitres, tout en mettant l’accent sur l’article 47 portant sur l’enlèvement des mineurs et la conduite à tenir.

A l’occasion, il a demandé aux journalistes de se rapprocher des instances officielles pour s’assurer de la véracité de l’information afin d’éviter d’annoncer des événements aléatoires susceptibles de perturber grandement la vie quotidienne des citoyens. «Souvent, a-t-il souligné, ces événements présentés comme étant des kidnappings ne sont en fait que le résultat d’une fugue ou d’un conflit parental dont les enfants sont souvent les otages».

Le représentant de la justice a argumenté ses propos en citant des cas similaires survenus dernièrement. A noter que désormais, chaque semaine, le tribunal organisera des rencontres portant sur différents thèmes ayant trait à la cybercriminalité, le casier judiciaire, le placement sous surveillance électronique du détenu, les droits de l’homme, etc.