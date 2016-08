Tlemcen : Le nombre de décès sur les routes en baisse

Réagissez

En milieu urbain, le premier semestre 2016, la police a enregistré 372 accidents causant 13 décès (11 hommes et 2 femmes) et 319 blessés à différents degrés. Dans ces tragédies, le facteur humain est l’élément principal, soit un taux de 94,74%. Les causes sont, en général, l’inattention du conducteur dans les agglomérations, le non respect de la vitesse réglementaire, le refus de priorité, le non respect du stop et la perte de maîtrise du véhicule. A la même période de l’année précédente, les mêmes services avaient déploré 20 morts dans des accidents de circulation survenus en zone urbaine.