Tlemcen : Le centre anticancer enfin doté d’une radiothérapie

Un grand ouf de soulagement pour les malades atteints du cancer. Le service de radiothérapie du centre anticancer (CAC) de Chetouane, wilaya de Tlemcen, est entré en service depuis ce jeudi. La mise en service de cet équipement à la fine pointe de la technologie pour des traitements de radiothérapie a été effectuée par le wali. Les premiers essais engageant une patiente atteinte du cancer ont été réalisés la veille et se sont avérés concluants. Désormais, les malades de la région qui sont traités par radiothérapie, vont pouvoir ainsi, grâce à ces nouveaux équipements, être entièrement pris en charge par le CAC de Tlemcen. Les patients atteints de cette pathologie n’ont pas caché leur joie. Il est évident que l’ouverture tant attendue de ce nouveau centre facilite grandement le parcours des malades et améliore les délais de prise en charge. Il leur évitera des déplacements éprouvants et coûteux vers le centre anti-cancer d’El Hassi à Oran. A noter que ce nouveau service est équipé de trois accélérateurs de haute technologie et fait bénéficier les patients des techniques innovantes de traitement du cancer.