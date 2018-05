Tlemcen : La filière du textile confrontée à de nombreuses difficultés

Réagissez

Une soixantaine de professionnels du secteur du textile ont participé à la première édition du forum du textile, organisée les 2 et 3 mai, au Centre d’expositions de Koudia, à Tlemcen, par le FCE et le Carex.

Cette manifestation se veut, désormais, le rendez-vous des professionnels du textile à Tlemcen, pour relancer cette filière minée par des difficultés dont, notamment, la formation de la main-d’œuvre, qui demeure le maillon faible du secteur. Si tous les participants ont salué cette initiative qui vise à revigorer cette industrie, il n’en demeure pas moins que la majorité des professionnels conviennent que l’essor de la filière est tributaire de la disponibilité de la matière première et d’une main- d’œuvre qualifiée.

Les professionnels du secteur, notamment ceux du secteur public, déplorent aussi la concurrence déloyale sous toutes ses formes, l’absence sur le marché de transformateurs en mesure de mettre en valeur les supports textiles, l’absence de confectionneurs qui constituent une référence pour l’amélioration et l’innovation, et, bien sûr, la dépendance vis-à-vis de la matière première qui leur est fort préjudiciable en matière de coût et de temps. Cet événement a été aussi une occasion propice pour les spécialistes du textile d’assister à des conférences qui s’articulent autour de la filière en Algérie.