Tlemcen : La détresse des malades chroniques

Ils sont près de 30 000 malades chroniques dans la wilaya de Tlemcen à être privés de médicament et ne bénéficiant quasiment plus de soins depuis plusieurs mois.

Dans une correspondance transmise à différents responsables du pays, des associations de malades chroniques attirent l’attention sur leur sort et dénoncent la mort lente de leurs adhérents.

«N’étant pas assurés donc n’ayant pas de carte Chifa, nous avons toujours bénéficié de l’allocation du fonds de solidarité auprès de la direction des Affaires Sociales (DAS)». A une déclaration à un confrère, le directeur de la DAS a expliqué que ces malades sont au nombre de 27 000 à bénéficier de l’allocation du fonds de solidarité et 8000 autres bénéficient du plein régime (100%) au niveau de la wilaya de Tlemcen. La DAS a entrepris une opération d’assainissement de son fichier car beaucoup de malades chroniques exercent une activité et certains ont un revenu non négligeable et peuvent à la limite s’auto-déclarer (rentes et retraites versées par des organismes étrangers). La même source a explicité que pour l’année 2017, il y a un léger retard causé par le blocage, au niveau d’Alger, de la subvention de solidarité permettant à la DAS de verser à la CNAS le montant de la cotisation.

Les associations qui craignent le pire pour leurs malades, interpellent le Président de la République pour la régularisation de leur situation.