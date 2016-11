Tlemcen : La création de zones industrielles s’accélère

Réagissez

Dans la wilaya de Tlemcen, dans une course contre la montre, les responsables s’empressent de mettre à la disposition des investisseurs de nouvelles zones industrielles, notamment à Maghnia, à la cité Ouled Bendamou, où une superficie de 105 hectares et une cinquantaine de lotissements peuvent accueillir diverses activités, et à El Aricha (sud du chef-lieu de la wilaya) avec un terrain aménagé de 300 hectares, prête à entrer en activité immédiatement. Pour inciter les futurs investisseurs à occuper ces lieux générateurs de richesses, une réunion s’est tenue entre le chef de l’exécutif, les élus locaux, les chefs de daïra, des promoteurs de différents secteurs, des directeurs de l’exécutif, des responsables de la Chambre de commerce et d’industrie, ceux du Forum des entreprises et les représentants de l’Agence nationale de développement de l’investissement, en présence du directeur général de l’Agence nationale de développement de la PME, pour «encourager l’investissement local et privilégier les actions économiques en faveur notamment de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, trois secteurs porteurs de richesses et de création d’emplois».