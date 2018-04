Tlemcen : L’hôpital de Nedroma renforce ses moyens

Réagissez

Al’occasion de la Journée mondiale de la santé, placée cette année sous le thème «Couverture santé universelle : pour tous et partout», le wali s’est rendu à Nedroma pour procéder à l’inauguration de l’extension de l’EPH. Bâtie sur une superficie de 3600 m2, la nouvelle aile de cet établissement hospitalier se développe sur 5 niveaux.

Dans le hall d’entrée, l’attention est attirée par une signalétique colorée épousant parfaitement le design et l’essence du bâtiment. Des plaques de signalisation, des signes graphiques et des flèches indiquant le sens de la direction guident les visiteurs, les orientent et les informent sur la distribution des différents services.

Le bâtiment, même si sa conception architecturale reste fidèle à l’ancienne bâtisse, a été doté d’équipements des plus modernes pour un montant de 53 milliards de centimes, augure d’une amélioration substantielle dans son offre de soins. Au sous/sol, en liaison direct avec les urgences, on trouve le service hémodialyse équipé de 10 générateurs. Les chambres, comme d’ailleurs celles des autres services, sont ergonomiques, spacieuses et bien éclairées.

La pharmacie, la cuisine et la buanderie se trouvent aussi à ce niveau. Le rez-de-chaussée est réservé au laboratoire central et à l’unité d’imagerie médicale composée d’un scanner, d’une radio numérique et d’un panoramique dentaire. Le service est équipé également d’une mammographie et d’un échographe. Le 1er étage est conçu pour abriter le service gynéco-obstétrique avec une salle d’accouchement d’une capacité de 20 lits. Au deuxième étage, se situe les services de pédiatrie et de néonatologie et un bloc opératoire composé de deux tables d’opération modernes.

Le 3e étage, destiné au service de médecine interne, a une capacité d’accueil de 40 lits. Le service comprend aussi une unité d’hospitalisation à domicile. Pour le mouvement rapide des malades et du personnel, le bâtiment est équipé de 6 ascenseurs. Par ailleurs, le fonctionnement médical de ce nouveau pavillon de l’EPH est assuré par 11 médecins spécialistes, 12 généralistes, 10 laborantins et 10 sages-femmes.