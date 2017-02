Tlemcen : L’efficacité de l’ANSEJ en question

Réagissez

«Nous avons une nouvelle vision pour la création et le financement des petites entreprises afin de promouvoir l’entrepreneuriat dans le milieu universitaire et concrétiser les idées novatrices des jeunes diplômés», a indiqué le PGD de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), à Tlemcen, lors de l’installation du bureau de wilaya de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs.

Portant un grand intérêt à la population estudiantine, M. Mourad Zemali précisera que «plus de 500 000 entreprises ont été créées dans différents secteurs et qu’il était temps qu’il y ait un retour d’investissement pour faire face à la conjoncture économique actuelle». Se voulant optimiste, M. Zemali rejette catégoriquement les critiques faisant état de la situation précaire ou carrément de faillite des jeunes ayant bénéficié des différents dispositifs de soutien à l’emploi : «Seuls 10% d’entre eux ont échoué». Un chiffre minime par rapport à ceux qui ont réussi, d’où l’attente d’un retour d’investissement non seulement pour affronter cette crise, mais pour «ouvrir d’autres perspectives et créer davantage d’emplois».

Le même responsable, encouragé par la réussite des universitaires diplômés, qu’il a chiffré à 82%, apprendra à l’assistance que le nouveau défi est la «promotion de l’entrepreneuriat dans le milieu universitaire formé dans la petite et moyenne entreprise». Mais à voir de près, et au-delà des chiffres officiels pompeusement récités, des jeunes ayant fondé leur espoir et tout leur avenir sur l’Ansej, la Cnac et l’Angem, se retrouvent aujourd’hui entre le marteau de la difficulté de rembourser leurs crédits bancaires, avec la menace de poursuites judiciaires, et l’enclume de fermer boutique, avec tous les risques de se retrouver au chômage et endettés jusqu’au cou.