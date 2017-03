Tlemcen : L’art au service du patrimoine et de l’identité

Réagissez

La 5e édition du Festival national estudiantin des arts plastiques s’est ouverte en grande pompe, la semaine dernière, à l’université Abou Bekr Belkaïd, en présence du recteur et de responsables locaux, sous le thème «Patrimoine algérien et identité». 65 étudiants peintres de 30 wilayas exposent leurs œuvres, des toiles et des sculptures représentant des personnalités historiques et mettant en valeur la diversité et les richesses nationales.

Des expressions artistiques respectant les techniques du figuratif, de l’impressionnisme et de l’aquarelle. «Beaucoup d’entre nous n’ont pas la possibilité d’exposer leurs créations dans une galerie d’art, le campus, grâce à ce festival, nous permet de montrer nos talents ou du moins ce qu’on fait, et ce, à l’échelle nationale. C’est formidable !», confie Mahmoud, exposant. Coïncidant avec son exposition (peinture mixte) actuellement au Palais de la culture d’Imama, l’artiste Hachemi Ameur, invité d’honneur du festival, s’est dit «très touché par l’accueil qui m’a été réservé» et a montré son admiration pour les travaux présentés par les étudiants, auxquels il a souhaité de «continuer sur la voie de l’art».

Cette rencontre annuelle, qui comprend, également, des tables rondes, des conférences sur le patrimoine et l’identité, des sorties guidées sur les sites historiques, notamment Lalla Setti, El Mechouar, les ruines de Mansourah et Sidi Bouemdiene, vise, entre autres, l’échange d’idées et d’expériences dans le milieu estudiantin, mais aussi à sortir l’université de son carcan. Des prix d’encouragement seront décernés en clôture avec une soirée musicale au palais de la culture Abdelkrim Dali d’Imama.