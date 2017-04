Tlemcen : L’anesthésie et la réanimation en débat

Réagissez

Le taux de la mortalité maternelle en Algérie serait de 57,5 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, alors qu’il était de 230 cas pour 100 000 naissances en 1990, selon les statistiques du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

L’association tlemcénienne d’anesthésie-réanimation et des urgences a organisé la 2e journée d’anesthésie-réanimation au parc de Lalla Setti, avec des sous-thèmes, comme «Hémorragies de la délivrance et mortalité maternelle», «Ethique médicale» et «Approche psychologique en cas de décès», entre autres.

D’emblée, le Dr Noureddine Bettahar nous informe que «les principaux facteurs de risque connus d’hémorragie avant ou pendant le travail ne permettent pas de sélectionner avec une sensibilité et une spécificité suffisantes des patientes, il n’est pas possible en l’état actuel des connaissances de recommander une stratégie de prévention de l’HPP qui reposerait sur l’identification de facteurs de risque» et de recommander, plutôt de «décrire les modalités de prise en charge des HPP dans un protocole adapté aux conditions locales d’exercice et régulièrement réactualisé, faire figurer la liste téléphonique de tous les acteurs potentiellement impliqués, vérifier régulièrement la disponibilité des drogues susceptibles d’être utilisées en cas d’HPP» et enfin chaque maternité doit «réaliser un audit de ses cas d’HPP afin de vérifier le respect des procédures».

Dans leur intervention, le Dr Bettahar et le Pr Benhaddouche ont mis l’accent sur la disponibilité, dans chaque maternité, d’un praticien dont les compétences chirurgicales sont suffisantes pour l’exécution des gestes d’hémostase en cas d’HPP sévère (hypertension pulmonaire primitive ou hémorragie du post-partum).

Pour toute femme enceinte, il est recommandé de disposer, à l’entrée en salle de naissances, des documents transfusionnels comportant : les deux déterminations du groupe sanguin ABO RH1 (D) et du phénotype RH et KEL, ainsi que des résultats d’une recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) datant de moins d’un mois. Toutefois, en leur absence, ces examens doivent être prélevés et acheminés vers le laboratoire dans les plus brefs délais.

Selon les mêmes praticiens toujours, les consultations prénatales et d’anesthésie permettent en outre d’identifier le plus précocement possible les patientes à risque très élevé d’HPP et de planifier leur prise en charge. Concernant le taux de mortalité maternelle toujours, le ministère de la Santé estime que l’Algérie se situe à un niveau intermédiaire, mais reste en deçà des attentes et des moyens mobilisés par l’Etat, tout en insistant sur l’engagement pris au plus haut niveau de poursuivre sans relâche et d’intensifier ces efforts. Pour réduire d’une manière accélérée la mortalité maternelle, ce même ministère a pris des mesures, notamment à un taux de plus de 95% de couverture du territoire national en sages-femmes.