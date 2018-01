Tlemcen : L’accessibilité des personnes handicapées en question

Réagissez

Sous le slogan «Tous ensemble pour une ville accessible», la Fédération algérienne des personnes handicapées, en partenariat avec l’Union des handicapés moteurs de Tlemcen, a organisé une rencontre portant sur les difficultés de déplacement des personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité quotidienne à leur environnement.

Cette rencontre, organisée au palais de la Culture, a réuni les représentants de la Sûreté nationale, de l’Ordre national des architectes, de la société civile, de la presse, de l’université, des Scouts musulmans algériens, de l’Office national de l’appareillage, ainsi que les handicapés moteurs de la wilaya.

Actuellement, selon les avis des uns et des autres, l’accessibilité des handicapés est loin d’être évidente. Si certains établissements publics, tels les tribunaux et les Caisses nationales de sécurité sociale ont été mis aux normes pour l’accès et la prise en charge des personnes handicapées, la majorité des infrastructures et espaces publics ne sont pas accessibles aux handicapés sans l’aide d’une tierce personne. Tel est le constat dressé par l’ensemble des participants.

Cette réalité a fait réagir les participants à ce colloque qui, à l’unanimité, ont plaidé pour la nécessité de développer la notion d’accessibilité des personnes handicapées à travers une démarche multisectorielle associant tous les acteurs pouvant y contribuer, notamment les architectes et les urbanistes. D’un commun accord, les intervenants soutiennent l’idée de constituer une commission qui se chargera d’établir un plan pour faciliter le déplacement des handicapés et rendre leur accessibilité aux lieux publics plus aisée.