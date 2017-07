Tlemcen : Journées sur le patrimoine matériel et immatériel à Béni Snouss

Réagissez

La coopérative Ayred organise des journées sur le...

La coopérative Ayred des arts du patrimoine de Béni Snouss organise, depuis le 11 et jusqu’au 15 juillet en cours, des journées sur le patrimoine matériel et immatériel sous le thème «Les classes du patrimoine».

Selon l’auteur et dramaturge, Ali Abdoun, un des organisateurs, l’objectif, c’est présenter les intérêts majeurs de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine. Selon notre interlocuteur, cette manifestation met en valeur le conte, sa morphologie, sa structure et les techniques d’écriture. «Le conte est un des arts nobles dans la transmission de l’identitaire et de la mémoire collective».

Impliqués dans ces journées, les élèves des écoles, initiés préalablement à cet art, seront évalués à la fin sur les travaux qu’ils auront rendus. Le programme pédagogique comprend, également, des ateliers de dessin et de la photo. A ce sujet, les jeunes participants auront à dessiner ou à photographier leur village. Une initiative appelée «Dessine ton village».

Selon M. Abdoun toujours, «nous ambitionnons, aussi, de ressusciter les chants et les poèmes patriotiques algériens de la région de Tlemcen et nationaux, populaires et parfois chansons musicales qui ont été chantés, scandés par la population algérienne pendant la colonisation française et, notamment, pendant la guerre d’Algérie». Béni Snouss qui compte plusieurs villages dont Khemis, Fahs, Mazzer, Ouled Moussa, Béni Achir, Gasba, etc. est l’une des régions d’Algérie réputée par son patrimoine historique.