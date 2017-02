Tlemcen : Fermeture de la pêche à l’espadon

Réagissez

«La pêche à l’espadon est interdite du 15 février au 15 mars pour repos biologique», a indiqué, dans un communiqué de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen, Mme Leila Kara.

Une mesure assurant le respect de la période de repos biologique de cette espèce de poisson noble «pour lui permettre de se reproduire. Elle a aussi pour but de protéger les œufs et de faire respecter la taille marchande de l’animal capturé», explique Mme Kara. A cet effet, des campagnes de sensibilisation ont été organisées par la direction pour le respect de la période d’interdiction de cette espèce auprès des professionnels à travers les trois ports de la wilaya. L’espadon, poisson ovipare, atteint sa maturité sexuelle entre 5 et 6 ans. Sa reproduction s’effectue sur une période allant de mars à juillet. L’espadon est désormais protégé, et «toute infraction sera bien évidemment sanctionnée car la surexploitation des ressources halieutiques nationales risque de détruire cette richesse naturelle dont jouit le littoral algérien», prévient le communiqué.