L’Association de la formation médicale continue de Tlemcen a organisé, avant-hier, un congrès, où il était question d’un enjeu majeur, celui du handicap en général et du handicap de la personne âgée.

Quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection ? Comment leur assurer dignité et bien-être ? Quels sont les rôles de la famille, de la société civile et des pouvoirs publics ? Rien n’a été laissé au hasard ou presque : la famille algérienne face à la maladie d’Alzheimer, la place de l’aidant dans la vie quotidienne d’une personne en situation d’handicap, l’internat de formation des auxiliaires de vie, le handicap physique et l’identité chez les jeunes, les risques de handicap en général, ses descriptions et sa prise en charge, la prise en charge des assurés sociaux, le coût de revient des médicaments et du matériel orthopédique mis à la disposition des handicapés par la CNAS… autant de thèmes intéressants qui ont été abordés par des médecins et spécialistes d’Algérie et de France.

Un débat riche, qui n’a pas manqué d’interpeller chacun d’entre nous. Le mérite de cette rencontre -même si toutes les solutions pour une prise en charge adéquate des vétérans de la vie ne sont pas aisées à obtenir-, c’est d’avoir fait prendre conscience à tout un chacun de la vie complexe d’une personne âgée… et handicapée et se rendre compte que nul ne restera jeune. Penser à un sénior, c’est penser à soi dans le futur. Il existe plus d’un milliard de personnes handicapées dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une enquête réalisée par le Crasc en 2010, auprès de 450 personnes âgées de 19 à 60 ans, a relevé une «perception idéalisée de la famille traditionnelle, perçue comme ayant plus de solidarité intergénérationnelle», ce qui fait ressortir un réel désir de maintenir cette solidarité. Les enquêtés, qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou âgés, refusent d’envisager le placement des séniors dans des institutions, ce qui constitue pour eux la pire des malédictions.