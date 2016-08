Tlemcen et Relizane : Le concours de recrutement des enseignants par les chiffres

Réagissez

Un concours est organisé pour le recrutement d’enseignants

A Tlemcen, 3704 candidats sont sélectionnés pour passer l’épreuve orale du concours pour le recrutement de 625 enseignants. A Relizane, l’opération des tests oraux vise le recrutement de 522 nouveaux enseignants dans les différents paliers.

A Tlemcen, la liste des candidats admis à l’épreuve écrite du concours pour le recrutement d’enseignants des trois paliers a été publiée. 3704 candidats sont sélectionnés pour passer l’épreuve décisive du concours, à savoir la partie orale, pour le recrutement de 625 enseignants dans les trois paliers d’enseignement primaire, moyen et secondaire.

Concernant le primaire, 2653 sur 8971 candidats sont admis pour 347 postes budgétaires (310 postes pour l’arabe, 35 le français et 2 tamazight). Pour le moyen, 662 sur 3443 candidats sont admis pour seulement 160 postes disponibles dans 10 différentes matières. Quant au secondaire, sur les 1665 postulants ayant pris part aux épreuves écrites, 389 accéderont aux épreuves orales pour disputer les 112 postes vacants dans 14 matières différentes.

L’épreuve orale aura lieu, selon Kerma Mohammed, le chargé de la cellule de communication de la direction de l’éducation, le 2 et 3 du mois courant dans les centres d’examen de Boumechra, Ibn Tofil, Hamed Bendimerad et Benzerdjeb pour le primaire, commandant Farradj pour le moyen et Yaghmorassen pour le secondaire.

A Relizane, l’opération des tests oraux vise le recrutement de 522 nouveaux enseignants dans les différents paliers, a souligné le chargé de la communication, Abdelhafidh Saadi. Les six centres d’examen établis sur le territoire de la wilaya auront à accueillir durant les deux jours pas moins de 5312 candidats pour désigner 385 enseignants pour le primaire, 124 pour le moyen et 13 pour le secondaire.

Certains candidats rencontrés sur les lieux se sont montrés satisfaits des conditions d’accueil et des circonstances d’examen mais ne cachent pas leur inquiétude quant à la transparence des épreuves. Tout s’est bien passé mais tout reste tributaire de la loyauté et l’honnêteté des chargés de la mission, a souligné une jeune femme qui affirme avoir passé déjà 5 années d’exercice sur le terrain. Et d’ajouter : «Regardez ce monde qui assiège le centre des épreuves, chacun use de son portable pour contacter un responsable ou un examinateur, cela nous inquiète».