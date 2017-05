Tlemcen : Du théâtre pour défendre l’humanisme

Réagissez

Défendre des valeurs humanistes est une pièce unique en son genre, d’après une mise en scène de Feriel Belbachir, professeure de français.

En fait, ce spectacle de 35 mn, joué à l’Institut français par un groupe de six lycéennes de l’établissement Bouhmidi Tahar d’Ouled Mimoun (à l’Est de Tlemcen) est réalisé dans un cadr0e pédagogique et didactique. «Au programme de 2ème AS, les apprenants ont pour projet de réaliser un spectacle pour émouvoir», a tenu à préciser Mme Belbachir. Il s’agit de thèmes, comme la guerre, la discrimination, la sécheresse, la maltraitance des animaux et la justice que les élèves évoquent et condamnent… en chantant. Les comédiennes ont dû puiser dans les répertoires de Francis Cabrel, Michel Fugain et Manuel Chao, entre autres. Un grand effort de recherches consenti par la professeure et ses élèves pour trouver la chanson qui «colle» au sujet abordé. Pari réussi pour ce jeune groupe qui, au-delà du caractère pédagogique du travail, a vraiment suscité l’admiration au sein de la nombreuse assistance.