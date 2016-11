Tlemcen : Don de matériel thérapeutique

Réagissez

La Caisse nationale de retraite, en partenariat avec l’Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées, a offert dix-huit fauteuils roulants et onze matelas thérapeutiques à des retraités malades des couches sociales les plus défavorisées dans les communes de Tlemcen, Maghnia, Remchi, Nedroma, Sebdou et Béni Snous.

«Notre action cible en priorité les retraités malades des couches sociales les plus défavorisées. Avant la distribution de ce lot, nous avons d’abord procédé à la vérification des dossiers de ces retraités avec les services de la CNAS pour être conformes à la réglementation et éviter toute répétition dans la distribution», a indiqué le directeur de la Caisse nationale de retraite, Djillali Boukarabila.

Expliquant cette noble initiative, il a souligné que «ce matériel permettra aux bénéficiaires plus de mobilité et donc plus de liberté. Le sourire du bénéficiaire est notre meilleure récompense». Pour rappel, la CNR de Tlemcen gère actuellement plus de 90 000 pensions de retraite.