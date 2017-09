Tlemcen : Des transactions douteuses à la direction de l’Urbanisme

Réagissez

Selon des sources sécuritaires, des chefs de services et des cadres de la direction de l’Urbanisme de la wilaya de Tlemcen ont été auditionnés par les éléments de la police judiciaire au sujet de soumissions dont ont bénéficié des entreprises concernant des projets d’équipement d’un quartier de la ville de Tlemcen dont la réalisation de 3 stades de proximité ayant coûté au trésor public 30 milliards de centimes.

Des transactions aux relents de scandale qui ont incité le ministère de l’Habitat à dépêcher des inspecteurs pour enquête. Une enquête qui a révélé l’octroi des marchés d’une manière douteuse. Des transactions qui ont enfreint la loi. A titre d’exemple, le projet des 3 stades a été octroyé à 3,3 milliards de cts alors que des entreprises ont proposé moins (1,9 et 2,4 milliards de cts), autrement dit, les moins disant ont été écartés au profit d’entreprises proposant plus cher.

Faux et usage de faux sur des documents officiels et dilapidation de deniers publics sont les griefs retenus contre les mis en cause. Notre source a indiqué que les responsables impliqués dans ces transactions seront déférés devant le parquet de Tlemcen.