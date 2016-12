Tlemcen : Des retraités de l’Education réclament leurs indemnités

Réagissez

Des retraités de l’Education nationale de la wilaya de Tlemcen sont montés au créneau. Dans une correspondance adressée aux autorités locales, ils dénoncent le fait que les œuvres sociales de la wilaya ne leur ont versé, jusqu’à ce jour, aucune indemnité de départ à la retraite alors qu’ils y ont droit.

Bon nombre de retraités de l’Education nationale de la wilaya de Tlemcen (années 2008, 2009 et 2010) sortent de leur silence pour réclamer l’indemnité de départ à la retraite en interpellant le ministère.

«Les œuvres sociales de l’Education nationale de la wilaya de Tlemcen ne nous ont pas versé, à ce jour, l’indemnité de départ à la retraite». Dans une correspondance signée du représentant de leur association, les retraités expliquent qu’ils s’étaient rapprochés des services des œuvres sociales pour s’informer du non-paiement de leur dû. «Bizarrement, il nous a été déclaré qu’ils ne pouvaient pas prendre en charge les opérations qui devaient être effectuées par l’ancienne équipe». Autrement dit, une administration peut disparaitre avec les responsables qui se relayent. «Nous savons que les crédits existent et ne cessent de s’accumuler faute de dépenses au profit de cette catégorie (les retraités)».

Dans ce cas, la règlementation est pourtant claire : «Il est stipulé que toute nouvelle équipe dirigeante est tenue de gérer dans son actif comme dans son passif le service dont elle a la charge et, tout en émettant dans un délai d’un mois, toutes les réserves nécessaires pour que leur responsabilité soit limitée». Suite aux différentes réclamations restées lettre morte et au non-paiement, à ce jour, de ladite indemnité, de guerre lasse, les retraités lancent un message aux responsables des œuvres sociales. «Nous, retraités de l’Education nationale, qui avons servi notre pays avec beaucoup d’abnégation et de sérieux, nous vous demandons d’être reconnaissants et juste envers nous qui vous avons vu grandir et avons donné le meilleur de nous-mêmes à notre patrie».