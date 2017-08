Tlemcen : Des projets publics en souffrance à Aïn Tallout

Réagissez

Effectuant une tournée d’inspection et de travail dans la daïra de Aïn Tallout, le nouveau wali de Tlemcen, Benyaïche Ali, accompagné d’une importante délégation, s’est enquis de l’avancement des travaux de plusieurs projets en cours de réalisation.

Cette visite lui a permis de constater que, si sur certains chantiers, les travaux avancent plus au moins normalement, sur d’autres, par contre, les travaux accusent un retard considérable. Le chef de l’exécutif a entamé cette visite à Aïn Nehala par l’inspection du projet de réalisation de 50 logements sociaux locatifs, dont les travaux connaissent un taux d’avancement correct. Cependant, dans la même commune, plus précisément à Aïn Nekrouf, le wali n’a pas manqué d’exprimer sa déception quant au retard inexplicable dans la réalisation des 50 logements sociaux locatifs et face aux anomalies et malfaçons constatées dans la construction du nouveau lycée de type 200/800. Toujours à Aïn Nekrouf, le chef de l’exécutif s’est arrêté sur le complexe sportif de proximité qui, jusqu’à présent, n’a toujours pas ouvert ses portes.

Le wali s’est rendu ensuite à Tadjmout, un village distant de 28 km du chef-lieu de la commune, pour s’enquérir des travaux de réalisation d’un groupement scolaire de type B4/200. Que fut la déception du wali en constatant encore une fois que les travaux accusent un énorme retard. Le wali a ordonné à ce que les travaux soient intensifiés pour livrer cette infrastructure scolaire à temps. Aussi, pour améliorer un tant soit peu le cadre de vie des citoyens de Tadjmout, le chef de l’exécutif a instruit les services de la DTP pour le revêtement de la rue principale du village. La visite du wali à travers Aïn Tallout l’a conduit également au chantier de construction d’un groupement scolaire de type B4/200 à Saïdania, un village rattaché administrativement à la commune de Aïn Tallout. Là aussi, le chantier est en souffrance. Le premier responsable de la wilaya a clôturé sa visite au chef-lieu de la daïra, où il a inspecté plusieurs projets en cours de réalisation: la gare routière, la salle omnisports, les 100 logements sociaux, l’unité de la Protection civile et la Maison de jeunes. Sur place, il a donné des instructions fermes pour l’accélération des travaux et le respect des délais de livraison. Il a surtout insisté sur la nécessité de livrer les structures pour jeunes dans les plus brefs délais pour leur inauguration le 1er novembre prochain. Par ailleurs, M. Benyaïche n’a pas manqué d’écouter attentivement les doléances des citoyens, qui s’articulent en général autour de l’amélioration de leur cadre de vie.