Tlemcen : Des investissements prennent forme

L’encouragement à l’investissement privé, considéré comme un levier très important de la croissance économique et du développement local, demeure l’une des priorités du wali de Tlemcen.

Cet encouragement se traduit par l’organisation de nombreuses rencontres avec les investisseurs pour examiner ensemble les obstacles qui entravent encore cet investissement, assainir définitivement le dossier «des concessions de terrains» et donner une nouvelle dynamique à l’investissement. La volonté des responsables de la wilaya de soutenir et accélérer l’investissement privé a abouti à la validation de 33 projets sur les 77 dossiers d’investissement déposés. Ces projets seront concrétisés prochainement dans les zones d’activités d’Ouled Bendamou dans la commune de Maghnia et de Sid M’Barek dans la commune de Beni Boussaid, indique un communiqué de presse de la wilaya. Parmi les projets retenus, l’on cite la construction d’un hôtel au niveau de la station thermale de Hammam Chiguer, une usine de verre dans la commune d’El Aricha qui s’étendra sur une superficie de 30 ha et générera 2000 emplois, une unité de fabrication de prothèses pour handicapés, une unité de fabrication de pièces détachées, etc. D’autres projets ont fait l’objet d’une étude et un accord de principe a été obtenu par les investisseurs pour leur lancement. Aussi, lors de cette rencontre, le chef de l’exécutif a instruit les chefs de daïra d’accompagner les investisseurs privés dans leurs différentes démarches administratives.