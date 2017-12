Tlemcen : Des habitants de Mansourah réclament un meilleur cadre de vie

Réagissez

Les habitants du lotissement 476 Logements de Bouhannek, dans la commune de Mansourah, déplorent le manque d’équipements publics et d’aménagements dans leur quartier.

«Notre quartier est quelque peu désavantagé par rapport aux autres qui ont bénéficié de plusieurs programmes de développement en matière d’aménagement urbain», se désole un habitant. Les ruelles du quartier sont dépourvues de trottoirs, du coup les piétions, les écoliers notamment, sont contraints d’emprunter la chaussée pour se rendre à l’école. Les habitants dénoncent aussi la défaillance de l’éclairage public et du ramassage des ordures ménagères. Ils se plaignent également du manque d’espaces verts et d’aires de jeux pour leurs enfants. Les lots réservés à cet effet n’ont jamais subi la moindre opération d’aménagement : aujourd’hui, ils servent de décharges sauvages, n’était la vigilance des habitants mitoyens qui veillent constamment à la propreté des lieux. A priori, les espaces verts ne sont pas une des composantes de l’aménagement du territoire et une priorité pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen. L’exemple le plus frappant est celui d’un terrain vague situé à proximité de la mosquée.

Ce terrain a fait l’objet d’une étude technique pour son aménagement en espace vert et une enveloppe financière conséquente y a été dégagée, a-t-on appris des habitants. Malheureusement, cet endroit est actuellement un monticule de terre et de gravats. Une situation qui témoigne de l’indifférence des responsables locaux vis-à-vis de l’environnement et du bien-être de leurs concitoyens.