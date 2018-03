Tlemcen : Des formations dédiées à l’économie rurale

Réagissez

Ce dimanche, au parc national de Lalla Setti, a été lancée la formation des formateurs, initiée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action pilote pour le développement agricole et rural.

Le programme en question, rappelons-le, s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne (ENPARD pour le développement ru-ral et de l’agriculture). Son finan-cement est assuré par l’Union européenne et l’Algérie. Cette formation qui, selon Réda Allal, chef d’antenne PAP ENPARD Tlemcen, s’annonce cruciale pour le succès du projet, vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des formateurs et conseillers agricoles. Elle s’étalera sur une période de 10 mois et se déroulera en cycles alternés entre formation théorique et pratique au niveau du parc national de Lala Setti.

L’objectif escompté par cette formation est de former des formateurs en mesure de renforcer les capacités et les compétences du personnel en relation avec le programme PAP-ENPARD et qui œuvrent dans le développement du territoire. Plusieurs acteurs locaux partenaires de ce programme de développement: les services agricoles, le Tourisme, la Conservation des forêts, l’Enseignement, la DAS, le parc national, la Chambre de l’artisanat et des métiers ainsi que des associations prendront part à cette formation qui sera encadrée par M. Jérô-me Mauriac, consultant international. La formation s’articulera autour de plusieurs axes, l’approche intégrée du développement territorial, l’appui à l’entrepreneuriat, le management des organisations non gouvernementales (ONG), etc.