Tlemcen : Des enfants sensibilisent contre la drogue

La drogue en milieu scolaire inquiète

Les enfants se sont emparés d’une façon admirable de l’hémicycle de l’Assemblée populaire de wilaya pour organiser, pour la première fois, leur session.

Les choses ont été faites convenablement et dans le moindre détail protocolaire. L’idée est louable et mérite vraiment d’être renouvelée. Il y va de l’avenir des enfants et de leur implication dans la vie sociale et publique. Ces enfants, sans complexe aucun, ont rempli la mission qui leur a été confiée de manière remarquable...Pour cette première session, les «élus» juniors ont choisi de débattre de la question de la consommation de drogue en milieu scolaire. Un fléau qui prend des proportions inquiétantes et menace la population juvénile.

Les enfants en sont conscients et ce thème qu’ils ont choisi répond à cette situation d’urgence. Le «P/APW» junior, dans son allocution d’ouverture, après avoir remercié tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de cette première session, appelle ses camarades «élus» à faire preuve d’abnégation et de persévérance pour être à la hauteur de leur noble mission visant à réfléchir sur une stratégie efficace de prévention contre les drogues. «La consommation de la drogue prend de l’ampleur dans nos écoles.

Cette situation doit interpeller tout le monde, à commencer par les autorités et les parents, qui ont la responsabilité de l’éducation des enfants», dit-il. Et d’ajouter : «Je saisis cette occasion pour remercier les services de sécurité qui font un travail colossal pour lutter contre le trafic de drogue. La lutte répressive doit aller de pair avec un véritable programme de prévention pour lequel nous devons déployer les moyens nécessaires. La prévention est une responsabilité collective.

Pour faire face à ce fléau, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes préventifs à travers une implication de tous les acteurs de la société civile.» «La lutte contre la drogue en milieu scolaire est l’affaire de tous, notamment les parents qui semblent parfois complètement démissionnaires.

L’école, la mosquée, les associations culturelles et sportives doivent aussi intensifier les actions de sensibilisation et de vulgarisation des risques de maladies liées à la consommation de la drogue», a souligné le «président de l’APW» d’un moment. Les débats, francs et enrichissants, ont porté sur le besoin de valoriser la prévention en milieu scolaire. Les «élus» juniors plaident pour le développement et la diversification des activités parascolaires, l’organisation d’excursions pédagogiques durant les vacances et la construction d’infrastructures de sport et de loisirs dans les quartiers défavorisés.

Les élus d’un jour déplorent aussi la mauvaise prise en charge des jeunes ayant une dépendance à la drogue. Ils estiment que ces enfants victimes de ce fléau doivent être pris en charge dans des centres de désintoxication et de sevrage. A propos de cette «Assemblée populaire de wilaya» inédite, le président de l’ APW, M. Cheikh, initiateur de cette initiative dira que «cette démarche que nous comptons renouveler annuellement a pour objectif d’initier les enfants à la pratique démocratique, leur inculquer les valeurs de la citoyenneté et les impliquer dans la vie publique et sociale». Quant au «P/APW» junior, il nous confie qu’il est pleinement conscient de la lourde responsabilité qui pèse sur ses frêles épaules «Mes jambes tremblaient tout au long de la session …»