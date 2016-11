Tlemcen : Des bénévoles nettoient le parc

Réagissez

«Pour une Algérie propre» n’est pas une expression oiseuse pour les jeunes de l’association pour la sauvegarde et la promotion de l’environnement de la wilaya de Tlemcen (Aspewit).

Soucieux de leur cadre de vie, de la protection de la faune et de la flore de leur région, ces jeunes, en majorité des étudiants, ont sacrifié leur journée de repos pour grimper à près de 1000 mètres d’altitude, sur le plateau Lalla Setti, et débarrasser le parc national des détritus, déchets et autres parasites enlaidissant ce merveilleux site, visité quotidiennement par des milliers de touristes nationaux et étrangers. «Nous sommes perpétuellement en action pour créer le changement ou, tout simplement et modestement, sensibiliser la population locale sur l’environnement si fragile qui l’entoure, où elle respire. Nous avons choisi de défendre notre pays différemment : nettoyer l’espace pour protéger la nature et essayer d’assurer aux familles une vie saine», a indiqué Esma L., étudiante.

Cette association, créée en 1972, entreprend des actions régulières de nettoyage des plages, rues, sites historiques et programme, chaque semaine, des conférences et des formations sur des thèmes qui touchent de près la vie du citoyen. Morsli Bouayed, le président de l’Aspewit, qui a déjà publié un atlas sur l’environnement et une revue bimensuelle, dira : «Notre souhait, c’est que tout le monde prenne conscience de la valeur de son environnement pour une vie saine !»