Tlemcen : Des agresseurs arrêtés à Aïn Fezza

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Aïn Fezza, dans la daïra de Chetouane, viennent de mettre fin aux activités criminelles d’une bande de cagoulés de 5 individus, dont 2 mineurs, qui semait la terreur aux environs d’El Ourit, à l’entrée est de Tlemcen.

Cette bande empruntait cette route depuis 2016. Elle a à son actif plusieurs délits : agressions à main armée et vol. Le mercredi, tôt le matin, un père de famille, son épouse et leurs deux enfants se rendaient à Sidi Bel Abbès à bord de leur véhicule. A hauteur du lieu-dit El Ourit, le père constate que la route est barrée à l’aide de gros troncs d’arbres et de grosses pierres. Avant qu’il n’ait pu esquisser le moindre geste, des individus cagoulés et armés de barres de fer et de couteaux se sont rués sur la voiture fracassant les pare-brises avant et arrière et délestant les occupants de leurs biens. Sitôt alertés, les gendarmes se sont lancés à la recherche des bandits et sont parvenus à les arrêter.