Tlemcen : Des actions pour promouvoir l’aquaculture

Dans le cadre du développement de la pisciculture intégrée à l’activité agricole, la direction de la pêche et des ressources halieutiques, en collaboration avec les services de l’agriculture, a initié une opération de peuplement de plusieurs bassins d’irrigation par l’ensemencement de 10000 alevins de tilapia rouge en provenance de l’écloserie mobile Tabia de Sidi Bel Abbès. Ces opérations d’ensemencement ont ciblé 15 différentes exploitations agricoles dans les daïras de Chetouane, Mansourah, Ghazaouet, Nedroma et Sebdou. Selon M. Khelfoune, le directeur de la pêche, le tilapia est une espèce précieuse pour peupler les plans d’eau. Cette variété de poisson, en milieu naturel, est essentiellement phyto-planctonophage. Mais, en milieu artificiel (système de pisciculture), elle est pratiquement omnivore, se nourrissant de divers aliments et déchets. C’est cette capacité d’adaptation qui est à la base de sa haute potentialité pour la pisciculture. D’autant plus que c’est un poisson très agréable à manger, présentant des filets dépourvus des fines arêtes. Quant à l’insertion de la pisciculture dans le système agricole, notre interlocuteur souligne que «cette pratique a de multiples avantages. Elle augmente la sécurité économique des familles des petits exploitants en leur offrant une nouvelle source de revenus. Sur le plan agricole, le tilapia produit des sels minéraux bénéfiques pour la fertilisation du sol et, par conséquent, la production s’améliore sans pour autant avoir recours aux engrais chimiques».