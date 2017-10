Tlemcen : Coup d’envoi du Festival national du hawzi

Réagissez

Le majestueux Palais de la culture Abdelkrim Dali vibrera une semaine durant, à partir d’aujourd’hui, au rythme de la musique, à l’occasion de la dixième édition du Festival national du hawzi.

Cette manifestation qui se prolongera jusqu’au 5 novembre, verra la participation de l’Orchestre régional de la musique andalouse et d’une quinzaine d’associations venues de Sidi Bel Abbès, Oran, Mascara, Nedroma, Alger et Paris (France), en plus de celles de Tlemcen. En marge des soirées musicales, une belle occasion pour les mélomanes d’assouvir leur soif pour ce genre musical typique à la ville de Tlemcen, des conférences et des expositions thématiques seront organisées tout au long du festival.

Le Festival national de la musique hawzi se veut un événement culturel phare, un rendez-vous incontournable pour les associations conservatrices des musiques andalouses, jalouses de leur patrimoine et qui veillent à préserver ce legs musical. Ce festival constitue aussi une opportunité pour exhiber la richesse et la diversité culturelle de Tlemcen, tout en mettant en exergue son rôle dans la préservation de ce genre, qui oscille entre musique populaire et musique savante.

Le hawzi s’est répandu à Tlemcen, Constantine et Alger, il découle de la musique andalouse. Les chansons écrites en dialecte local de l’époque évoquent l’amour, la tristesse, la joie et le bonheur.