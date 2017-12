Tlemcen : Coup d’envoi du Festival de la musique andalouse

Réagissez

Le palais de la culture Abdelkrim Dali abrite, depuis jeudi dernier et jusqu’au 28 décembre, le deuxième Festival national de la musique andalouse (Sanaâ).

Pas moins de 17 associations musicales andalouses venues d’Oran, Constantine, Blida, Sidi Bel Abbès, Nedroma et Paris (France) participeront à cette manifestation musicale pour perpétuer ce genre fortement ancré dans la culture populaire tlemcénienne. D’ailleurs, cette deuxième édition, organisée sous le haut patronage du wali de Tlemcen, se veut un hommage au doyen de la musique arabo-andalouse de Tlemcen, Cheikh Larbi Bensari. Ce festival, «Hadrat El Andalous de Tlemcen», se veut aussi un événement culturel de taille, un espace de rencontres et d’échanges entre les différentes associations de ce genre musical et un moyen de préserver l’authenticité musicale tlemcénienne.

Cette rencontre musicale, tant attendue par les mélomanes, a pour objectif aussi de développer et de promouvoir la musique arabo-andalouse, en faisant participer des artistes en herbe pour découvrir des talents cachés et les préparer afin qu’ils soient en mesure de reprendre le flambeau. Le programme de cette deuxième édition du Festival de la musique andalouse sera enrichi par des conférences thématiques présentées par des professeurs de renom, en l’occurrence Ghouti Bessenouci et Mme Rachida Kalfate Rostane.