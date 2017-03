Tlemcen : Contes et cinéma pour booster le tourisme thermal

Pour faire découvrir le tourisme local et booster le thermalisme, l’Entreprise de gestion touristique de Tlemcen (EGTT), qui a à son actif plusieurs hôtels et stations thermales dans l’ouest du pays (Tlemcen, Aïn Témouchent, Saïda et Mascara), opte pour la culture.

Une idée originale qui intéressera indubitablement les vacanciers du printemps et les curistes. Le programme comprend les prestations du conteur Mahi Seddik, dont on dit qu’il est le dernier «goual» de la tribu des Beni Ameur. L’on s’attend donc à des séjours agréables avec cet artiste qui affirme que «le goual possède un vaste répertoire de contes populaires, de romances, de légendes et d’épopées. Il interprète les personnages les plus illustres comme les plus simples en fonction du lieu et de l’auditoire». A la station thermale de Hammam Bouhadjar, l’entreprise, en collaboration avec le président du ciné-club Abdekmadjid Djebbour, organisera, du 23 au 25 mars, les premières journées cinématographiques. Au programme, 12 films pour enfants et jeunes seront projetés au niveau de la salle de cinéma de cette station. Un programme ambitieux qui pourrait avoir comme devise «Santé, bien-être et culture pour tous !» Enfin, pour être au diapason du tourisme mondial, l’EGTT a entrepris des travaux de modernisation de ses stations thermales.

Chahredine Berriah