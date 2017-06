Tlemcen : Cheb Anouar donne le ton

Réagissez

Le programme ramadanesque de la maison de la culture Abdelkader Alloula a été entamé, avant-hier, par les spectacles de cheb Anouar et l’association de la chanson andalouse Gharnata.

Les familles ont renoué avec les soirées du mois de Ramadhan et les organisateurs ne pouvaient mieux commencer en invitant Anouar, qui signe son retour au bercail après une si longue absence. Se produisant au théâtre de plein air, dans la périphérie de la ville, l’interprète, toujours égal à lui-même, a électrisé l’espace.

Puisant dans son répertoire, il a créé une symbiose entre lui et son fidèle public. Il était si entraînant et fascinant comme à son habitude que, malgré la fin de son temps de passage sur scène, l’assistance «inassouvie» tenait à ce qu’il continue d’égayer davantage l’atmosphère avec ses chansons.

La perle de Tlemcen, n’ayant guère perdu de sa verve, a honoré son contrat et réussi son retour. «Ici ou ailleurs, mon public est toujours dans mon esprit, omniprésent». Le même soir, dans la grande salle de la maison de la culture Abdelkader Alloula se produisait la formation andalouse Gharnata. Une association fortement ancrée dans l’histoire et la tradition locale.

La nombreuse assistance, composée essentiellement de familles, a tout simplement été revigorée et enchantée. «C’est toujours un immense plaisir et un bonheur de se retremper dans sa culture et son patrimoine local», estime Yassine Benabdallah, à la sortie de la salle. D’autres soirées sont au programme au théâtre de plein air et dans la grande salle de la Maison de la culture Abdelkader Alloula, notamment celles animées par les chanteurs du hawzi et de la musique andalouse, Hadj Kacem, Abbès Kaïd Slimane et Nesrine Ghenim, entre autres.