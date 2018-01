Tlemcen : Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Réagissez

La direction de la santé et de la population a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans les établissements publics de santé.

«Nos éléments sont mobilisés dans 146 salles de soins et 40 polycliniques réparties sur les 53 communes que compte la wilaya, au niveau desquelles toutes les conditions nécessaires à la sécurité à l’acte vaccinal ont été réunies», a indiqué la direction de la santé. A ce sujet, la même source a informé que «des équipes médicales ont été renforcées pour aider le staff des services de la santé qui supervisent les polycliniques et les salles de soins : 185 médecins et plus de 188 agents de vaccination ont été mobilisés».

Pour la précision, cette campagne concerne les enfants scolarisés dans les cycles primaire et moyen, âgés entre 6 et 14 ans, soit 159 679 apprenants des deux sexes. L’opération en question durera jusqu’au 7 janvier en cours. «Nous attirons l’attention des parents d’élèves sur l’importance d’adhérer à cette campagne de vaccination et de contribuer à la réussite de cette action qui est considérée comme l’un des programmes permettant l’éradication des maladies transmissibles et contribuant à la réduction de la mortalité infantile», conseille la direction de la santé et de la population.