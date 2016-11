Réagissez

Finalement, l’énigme de la place de la Grande-Poste, sur le boulevard Akid Lotfi, a été dissipée. Le projet entouré de mille et un secrets et que les autorités locales prenaient soin de ne pas divulguer est une statue en bronze de Ahmed Ben Bella en uniforme militaire, créée par des sculpteurs italiens.

Le coût de cette œuvre, selon des indiscrétions, est de 15 millions de dinars. Esthétiquement parlant, des artistes locaux estiment que «le dernier des sculpteurs algériens aurait fait mieux. En outre, nous avons toujours le mauvais souvenir de la statue d’Ibn Badis à Constantine sculptée justement par des Italiens. Non seulement c’était du mauvais art, mais en plus, une humiliation pour cette personnalité et toute l’Algérie. Aujourd’hui, c’est au tour de Ben Bella d’être matraqué artistiquement.

Et nous ne disons pas plus, attendons son inauguration officielle pour que toute la population voie cette sculpture et se fasse une idée». Quant au citoyen lambda, il ne comprend pas cette «contradiction chez les pouvoirs publics qui prônent sévèrement l’austérité mais qui, en même temps, se permettent des transactions dont les coûts auraient mieux servi, par exemple, dans la publication d’ouvrages…

Sur Ben Bella, puisqu’on a voulu faire quelque chose pour lui». Enfin, des habitants de Maghnia pensent que «puisque les hauts responsables ont pensé à cette statue, ils auraient dû la mettre dans sa ville natale, comme ce fut le cas pour d’autres personnalités algériennes. Au fond, l’emplacement de la statue à Tlemcen, Maghnia ou ailleurs n’est pas vraiment le fond du problème…» Ahmed Ben Bella est né le 25 décembre 1916 à Maghnia et est décédé le 11 avril 2012 à Alger.