Tlemcen : 50 contrebandiers arrêtés par la Douane

Ni les profondes tranchées creusées, encore moins le grillage érigé sur le tracé frontalier, n’ont dissuadé les trafiquants à persister dans leur besogne à l’extrême ouest du pays. En trois mois, les éléments de la direction régionale des Douanes de Tlemcen ont procédé à l’arrestation de 50 contrebandiers, dans 64 opérations différentes sur le territoire de la wilaya. Un bilan inquiétant qui fait ressortir la saisie de 3002 kg de résine de cannabis, 801 grammes de cocaïne et des psychotropes. Dans un communiqué, la direction des Douanes fait état de la saisie d’un quintal de déchets de cuivre, de 375 litres de carburants, de 113 cartouches de cigarettes de différentes marques, de 15 quintaux de feuilles de tabac et des spiritueux. Dans ces affaires, 31 moyens de transport, dont 3 camions et 3 motos, ont été utilisés par les trafiquants, au nombre de 50. Tous ont été déférés devant la justice. La valeur globale des produits saisis est de 217 543 043 DA. Quant à l’amende, elle s’élève à 1 889 171 737 DA. Concernant le contrôle des opérations commerciales et de la circulation des personnes et des véhicules (fausses déclarations dans 9 dossiers relevant du commerce extérieur concernant les vêtements en général et des véhicules trafiqués), il a été enregistré 13 dossiers dans le service contentieux.