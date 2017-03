Tlemcen : 5 quintaux de kif saisis et un individu arrêté

Réagissez

Huit quintaux de résine de cannabis ont été saisis en l’espace de 5 jours dans la wilaya de Tlemcen. Moins d’une semaine après la saisie de près de 3 quintaux dans différents endroits de la wilaya de Tlemcen par les éléments de la direction régionale des Douanes, l’unité de Ghazaouet du même corps a mis la main, avant-hier, sur 5 quintaux minutieusement dissimulés à bord d’un véhicule de type Howa. Selon le communiqué de presse de ladite direction, l’opération a eu lieu au lieudit «Station de Nedroma», à Ghazaouet. En plus de la saisie de la drogue, le convoyeur a été arrêté et déféré devant le parquet de la ville. Selon la même source, la valeur de la marchandise est estimée à 31 500 000 DA. Quant à l’amende, elle s’élève à 315 000 000 DA. Depuis le début de l’année, les Douanes et les différents services de sécurité ont procédé à la saisie de pas moins d’une tonne de kif. Quand on sait que la frontière avec le Maroc est cadenassée par de profondes tranchées et de hauts grillages en plus des patrouilles et des barrages fixes des services de sécurité et des Douanes, l’on se pose la question : par où passe toute cette drogue ?