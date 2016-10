Tlemcen : 400 constructions illicites démolies en 9 mois

Réagissez

Pas moins de 400 constructions illicites ont été démolies, pendant l’année en cours, par les services de la wilaya.

Devant la déliquescence des autorités locales et certaines complicités des assemblées élues, des terres agricoles arables ont été détournées de leur vocation et transformées en lotissements illicites. Maghnia, et à un degré moindre Sidi Bounouar, dans la daïra de Remchi, ont la palme dans cet art de transformer la fertilité en béton. «Les services de l’Etat sont déterminés à démolir ces constructions illicites et poursuivre en justice leurs auteurs», a menacé le chef de l’exécutif, il y a trois jours, lors d’une visite à Remchi.

Et d’informer la société civile : «400 constructions illicites ont été démolies dans la wilaya pendant l’année en cours et nous continuerons à le faire.» Le cadre urbanistique à Maghnia, qu’on appelle pompeusement «la vitrine du pays», est défiguré par tant d’années de laisser-aller et de connivences. Les hauteurs de la cité Ibn Sina, les cités Omar et Hamri et le château d’eau, pour ne citer que ces sites, sont des exemples de l’échec des représentants de l’Etat et du peuple dans cette grande agglomération de plus de 200 000 habitants.

Tlemcen, ville qu’on continue de nommer «La perle du Maghreb», n’échappe pas aux prédateurs. D’après une enquête de la Gendarmerie nationale, on compte «des constructions illicites à l’intérieur de cinq sites historiques classés patrimoine protégé dans le cadre de la convention de l’Unesco dont l’ancien palais de Mansourah et des zaouias».

Une véritable menace pour ce qu’il en reste de l’histoire de la ville. Dans cette anarchie et transgression des terres domaniales, des arrêtés de démolition, pourtant signés par des présidents d’APC et approuvés par les daïras et les services de la wilaya, demeurent inexplicablement non exécutés, comme c’est le cas à Ghazaouet, entre autres. Dire, alors, que la mafia du foncier est mise à mal, c’est encore trop prématuré !