Malgré les différents dispositifs sécuritaires sur la bande frontalière ouest (tranchées, grillage, patrouilles, barrages fixes), les narcotrafiquants redoublent de férocité. Pas moins de 120 tonnes de résine de cannabis ont été saisies par les éléments de la Douane et de différents services de sécurité depuis le début de l’année en cours.

La dernière saisie est l’œuvre des éléments de la direction régionale de la douane de Tlemcen qui, dans quatre opérations et quatre endroits différents sur le sol de la wilaya, ont réussi à mettre fin au convoyage de près de 3 quintaux de kif traité en 48 heures.

A Sebdou, au bord d’une rivière (sud du chef-lieu de wilaya) après 24 heures de ratissage, les douaniers ont mis la main sur 228 kg de stupéfiants répartis en 12 colis.

Presque au même moment, les tuniques grises ont intercepté sur le tronçon autoroutier (circonscription de Chetouane) un véhicule de type 205 contenant dans ses entrailles 1 kilogramme de kif.

Deux autres opérations effectuées à Honaïne et à Ben Badis (50 km de Tlemcen) ont permis de saisir près de 1 kilo de stupéfiants soigneusement dissimulés dans deux véhicules, une Renault Master et une Renault Symbol. Cinq personnes impliquées dans ces affaires ont été arrêtées et déférées devant le parquet.

Selon la cellule de communication de la direction régionale de Tlemcen, la valeur des produits saisis est estimée à 20 742 800 DA. Quant à l’amende, elle s’élève à 139 028 000 DA.

Et de nous interroger : par où passent toutes ces produits prohibés, surtout quand on sait que sur le tracé frontalier, l’armée algérienne a creusé des tranchées de 3 m de profondeur et de 7 m de large et qu’en face et parallèlement, le gouvernement marocain a érigé un grillage de 3 m de hauteur ? A quel niveau se situe les complicités ?