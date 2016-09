Tlemcen : 29 nouvelles microentreprises formées par Algérie Télécom

Réagissez

29 nouvelles microentreprises activant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et travaillant dans tous les programmes (réseaux téléphoniques, technique de préparation et raccordement des câbles au niveau des zones urbaines) viennent de bénéficier, à Tlemcen, des projets d’Algérie Télécom. Ces projets entrent dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2011 entre la direction générale d’Algérie Télécom, l’Agence nationale pour le soutien de l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). «Algérie Télécom a pris en charge la formation et le recyclage de 23 personnes en leur assurant l’assistance technique et leur fournissant toutes les informations nécessaires afin d’entamer leurs travaux dans le secteur», nous a expliqué Zakarya Smahi, chargé de la communication à Algérie Télécom. Cette formation s’est déroulée pendant 15 jours en deux sessions (théorie et pratique). Après avoir obtenu leur attestation de réussite, les nouveaux chefs d’entreprise bénéficieront des premiers ateliers de travail avant de s’insérer dans des entreprises prises en charge par la direction, selon la même source. Un troisième groupe est en préparation pour entrer dans la mise en œuvre du programme d’investissement au niveau de la wilaya.